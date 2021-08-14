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Son Dakika: 14 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

14.08.2021 19:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Ağustos Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 145 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 19 bin 949 oldu. Twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarındaki artışı kontrol etmek için yüksek aşılanma oranını elde etmek ve tedbirlere uymak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: 14 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

14 Ağustos 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 284 bin 947 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 949 kişinin testi pozitif çıktı, 145 kişi hayatını kaybetti. İyileşen sayısı ise 15 bin 364 oldu.

BAKAN KOCA'DAN ÖNEMLİ ÇAĞRI

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarındaki artışı kontrol etmek için yüksek aşılanma oranını elde etmek ve tedbirlere uymak zorundayız." dedi.

14 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

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13 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (13 Ağustos) koronavirüs nedeniyle 157 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 21 bin 372 olarak açıklanmıştı.

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