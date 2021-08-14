Son Dakika: 14 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

14 Ağustos 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 284 bin 947 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 949 kişinin testi pozitif çıktı, 145 kişi hayatını kaybetti. İyileşen sayısı ise 15 bin 364 oldu.

BAKAN KOCA'DAN ÖNEMLİ ÇAĞRI

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarındaki artışı kontrol etmek için yüksek aşılanma oranını elde etmek ve tedbirlere uymak zorundayız." dedi.

Vaka sayılarındaki artışı kontrol etmek için yüksek aşılanma oranını elde etmek ve tedbirlere uymak zorundayız. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/rbDM1Fbw5v — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 14, 2021

14 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

13 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (13 Ağustos) koronavirüs nedeniyle 157 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 21 bin 372 olarak açıklanmıştı.





