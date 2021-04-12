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Son Dakika: 14 emekli amiral adliyeye sevk edildi

12.04.2021 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Ankara Emniyeti'nde sorguları tamamlanan 14 emekli amiral adliyeye sevk edildi.

Son Dakika: 14 emekli amiral adliyeye sevk edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, bazı emekli amirallerin yaptığı açıklamaya ilişkin yürüttüğü soruşturmada, emniyetteki işlemleri tamamlanan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Emekli 104 amiralin "Montrö Bildirisi"ne ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheliler Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ, Ali Sadi Ünsal, Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat'ın Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara Adliyesine getirildi.

4 NİSAN'DA SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Nisan'da, bazı emekli amirallerin yayımladığı "Montrö Bildirisi"ne ilişkin soruşturma başlattığını duyurmuştu.

Soruşturma kapsamında, 5 Nisan'da Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alınmış, Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat'a ise emniyete gelmeleri için tebligat yapılmıştı.

Şüphelilerden 10'unun gözaltı süresi 8 Nisan'da 4 gün uzatılmış, ifade vermeleri için tebligat yapılan 4 emekli amiral ise bugün Ankara Emniyet Müdürlüğüne gelmişti. (AA)

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