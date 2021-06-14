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Son Dakika: 14 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

14.06.2021 19:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 74 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 5 bin 626 oldu. İşte 14 Haziran koronavirüs tablosunda son durum...

Son Dakika: 14 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

14 Haziran 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 219 bin 290 testte 5 bin 626 vaka, 428 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 74 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 585 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 57 milyon 223 bin 789, toplam vaka sayısı 5 milyon 336 bin 73, toplam vefat sayısı 48 bin 795, toplam ağır hasta sayısı 929, toplam iyileşen hasta sayısı ise 5 milyon 206 bin 836 oldu.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 50,4 erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,2, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 27,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

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14 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

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13 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (13 Haziran) koronavirüs nedeniyle 53 kişi hayatını kaybetmişti, yeni vaka sayısı ise 5 bin 12 olarak açıklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Sağlık Bakanlığı

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