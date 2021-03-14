Son Dakika: 14 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

14 Mart 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 68 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 13 bin 378 oldu.

15 bin 516 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 2 milyon 701 bin 76'ya yükseldi.

Toplam test sayısı 35 milyon 126 bin 3'e ulaştı. Toplam vaka sayısı 2 milyon 879 bin 390, vefat sayısı 29 bin 489, ağır hasta sayısı 1392 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 51,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,4, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,0, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayıtlara geçti.

14 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

13 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (13 Mart) koronavirüs nedeniyle 65 kişi hayatını kaybetmişti, yeni vaka sayısı ise 15 bin 82 olarak açıklanmıştı.



