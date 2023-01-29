Son dakika: Erdoğan'ın adaylığı üzerinden altılı masaya çok sert sözlerle yüklendi! Bahçeli: "Behey densizler, 1 haftada ne değişti?"

Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Amasya'da "Aziz Milletim Sıra Sende" mitinginde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Son günlerde gündemden düşmeyen, İsveç'in NATO'ya başvuru sürecini de etkileyen skandallar silsilesine değinen Bahçeli, " İsveç hükümeti vahim ve vandal bir skandala imza atmıştır" diyerek tepkisini dile getirdi. Bahçeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili tartışmalar üzerinden altılı masaya sert sözlerle yüklenirken ayrıca altılı masanın adayını açıklamamasını da eleştirdi.

"14 MAYIS YAKLAŞTIKÇA TUZAKLARIN YAYGINLAŞTIĞI GÖRÜLMEKTEDİR"

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

Seçimleri sabote etmek, iç kargaşa ve çatışma ortamını yaratmak maksadıyla alçak bir proje hazırlığına geçilmiştir. İsveç'te yüce kitabımızıa karşı işlenmiş nefret suçunun sebebi budur. İsveç hükümeti vahim ve vandal bir skandala imza atmıştır. İsveç'te Tevrat yakılmasına izin verilmemiş, elbette doğru yapılmıştır. Sıra dinimize, kitabımıza gelince İsveç ve diğer ülkeler insan onurunu yok saymaktadır. Bu alçaklıktır, zulmün tetikçiliğidir. Konu ifade ve düşünce özgürlüğüyse buna en fazla hürmet gösterenin Türk milleti olduğunu söyleriz. Kur'an-ı Kerim'i yaktıklarını zannedenler aslında kendilerini yakar. Müslüman Türk milleti 14 Mayıs yaklaştıkça tuzakların yaygınlaştığını görmektedir.

ALTILI MASAYA 'ADAY' TEPKİSİ: BEHEY DENSİZLER...