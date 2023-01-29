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  4. Son dakika: Erdoğan'ın adaylığı üzerinden altılı masaya çok sert sözlerle yüklendi! Bahçeli: "Behey densizler, 1 haftada ne değişti?"

Son dakika: Erdoğan'ın adaylığı üzerinden altılı masaya çok sert sözlerle yüklendi! Bahçeli: "Behey densizler, 1 haftada ne değişti?"

29.01.2023 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: MHP lideri Devlet Bahçeli, İsveç'te Rasmus Paludan'ın defalarca Kur'an-ı Kerim yakarak skandala imza atmasına "Kur'an-ı Kerim'i yaktıklarını zannedenler aslında kendilerini yakar. Müslüman Türk milleti 14 Mayıs yaklaştıkça tuzakların yaygınlaştığını görmektedir" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili tartışmalara değinen Bahçeli, "Behey gafiller, behey densizler, Sayın Erdoğan'ın adaylığından bu kadar mı korkuyorsunuz?" diyerek tepki gösterdi.

Son dakika: Erdoğan'ın adaylığı üzerinden altılı masaya çok sert sözlerle yüklendi! Bahçeli: "Behey densizler, 1 haftada ne değişti?"

Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Amasya'da "Aziz Milletim Sıra Sende" mitinginde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Son günlerde gündemden düşmeyen, İsveç'in NATO'ya başvuru sürecini de etkileyen skandallar silsilesine değinen Bahçeli, " İsveç hükümeti vahim ve vandal bir skandala imza atmıştır" diyerek tepkisini dile getirdi. Bahçeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili tartışmalar üzerinden altılı masaya sert sözlerle yüklenirken ayrıca altılı masanın adayını açıklamamasını da eleştirdi.

"14 MAYIS YAKLAŞTIKÇA TUZAKLARIN YAYGINLAŞTIĞI GÖRÜLMEKTEDİR"

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

  • Seçimleri sabote etmek, iç kargaşa ve çatışma ortamını yaratmak maksadıyla alçak bir proje hazırlığına geçilmiştir. İsveç'te yüce kitabımızıa karşı işlenmiş nefret suçunun sebebi budur. İsveç hükümeti vahim ve vandal bir skandala imza atmıştır. İsveç'te Tevrat yakılmasına izin verilmemiş, elbette doğru yapılmıştır. Sıra dinimize, kitabımıza gelince İsveç ve diğer ülkeler insan onurunu yok saymaktadır. Bu alçaklıktır, zulmün tetikçiliğidir. Konu ifade ve düşünce özgürlüğüyse buna en fazla hürmet gösterenin Türk milleti olduğunu söyleriz. Kur'an-ı Kerim'i yaktıklarını zannedenler aslında kendilerini yakar. Müslüman Türk milleti 14 Mayıs yaklaştıkça tuzakların yaygınlaştığını görmektedir.

ALTILI MASAYA 'ADAY' TEPKİSİ: BEHEY DENSİZLER...

  • 'Seçim tarihi belli olunca adayı açıklayacağız' demişlerdi ama şimdiye kadar adayı ne duyan ne öğrenen vardır. Aralarındaki gizli ve şiddetli rekabet iradelerine haciz koymuştur.

  • Kılıçdaroğlu 'Erdoğan'ın adaylığına karşı 3. dönem itirazı yapacak mısınız' sorusuna 'Aday olmak istiyorsa buyursun gelsin. Özel bir tartışma yapmayacağız' cevabını vermişti. Bu düşüncelerini 1 hafta evvel paylaşmıştı. Buna rağmen altılı masanın 26 Ocak tarihli toplantısının ardından yapılan ortak açıklamada Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıkılmış, demokrasi tarihine kara bir sayfa olarak eklenmiştir. 1 hafta içinde değişen ne olmuştur? Behey gafiller, behey densizler, Sayın Erdoğan'ın adaylığından bu kadar mı korkuyorsunuz?
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Devlet Bahçeli

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