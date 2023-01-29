Son dakika: Erdoğan'ın adaylığı üzerinden altılı masaya çok sert sözlerle yüklendi! Bahçeli: "Behey densizler, 1 haftada ne değişti?"

Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Amasya'da "Aziz Milletim Sıra Sende" mitinginde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Son günlerde gündemden düşmeyen, İsveç'in NATO'ya başvuru sürecini de etkileyen skandallar silsilesine değinen Bahçeli, " İsveç hükümeti vahim ve vandal bir skandala imza atmıştır" diyerek tepkisini dile getirdi. Bahçeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili tartışmalar üzerinden altılı masaya sert sözlerle yüklenirken ayrıca altılı masanın adayını açıklamamasını da eleştirdi.
Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:
'Seçim tarihi belli olunca adayı açıklayacağız' demişlerdi ama şimdiye kadar adayı ne duyan ne öğrenen vardır. Aralarındaki gizli ve şiddetli rekabet iradelerine haciz koymuştur.