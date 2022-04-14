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  4. Son dakika: 14 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! İşte can kaybı ve vaka sayısında son durum

Son dakika: 14 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! İşte can kaybı ve vaka sayısında son durum

14.04.2022 19:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 14 Nisan Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 21 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 5 bin 127 oldu. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son dakika: 14 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! İşte can kaybı ve vaka sayısında son durum

Son dakika haberine göre 14 Nisan 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 182 bin 446 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 127 kişinin testi pozitif çıktı, 21 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 16 bin 783 oldu.

AŞILAMA VERİLERİ

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,4, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,12 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 301 bin 11 doza yükseldi.

İLLERE GÖRE AŞILAMA

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

14 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

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13 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (13 Nisan) koronavirüs nedeniyle 31 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 5 bin 529 olarak açıklanmıştı.

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