Son Dakika: 14 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika haberine göre 14 Şubat 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 438 bin 553 Kovid-19 testi yapıldı, 76 bin 632 kişinin testi pozitif çıktı, 266 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 74 bin 936 oldu. İşte 13 Şubat koronavirüs verileri, aşılama verileri ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın önemli açıklamaları...

AŞILAMA VERİLERİ

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,81, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,76 oldu. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 144 milyon 173 bin 367 doza yükseldi.

İLLERE GÖRE AŞILAMA

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

14 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

13 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (13 Şubat) koronavirüs nedeniyle 276 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 73 bin 787 olarak açıklanmıştı.

"NASILSA BULAŞACAK DEMEK YANLIŞ!"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgın boyunca tespit edilmiş vaka sayımız yaklaşık 14 Milyon. Yetişkin nüfusumuz ise 62 Milyon civarında. Süreçten hepimiz etkilendik ama büyük kısmımız kendini korumayı başardı. Bu başarıyı bu dönemin sonuna dek götürmeye çalışın. Nasılsa bulaşacak demek yanlış! Doğrusu tedbir." ifadelerini kullandı.

Salgın boyunca tespit edilmiş vaka sayımız yaklaşık 14 Milyon. Yetişkin nüfusumuz ise 62 Milyon civarında. Süreçten hepimiz etkilendik ama büyük kısmımız kendini korumayı başardı. Bu başarıyı bu dönemin sonuna dek götürmeye çalışın. Nasılsa bulaşacak demek yanlış! Doğrusu tedbir. pic.twitter.com/qr9aNBllmK — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 14, 2022



