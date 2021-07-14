Son Dakika: 14 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

14 Temmuz 2021 koronavirüs tablosu açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 238 bin 867 Kovid-19 testi yapıldı. 6 bin 907 kişinin testi pozitif çıktı, 43 kişi hayatını kaybetti. İyileşen sayısı ise 5 bin 63 oldu.

AŞILAMA VERİLERİ

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 1. doz aşılama ortalama yüzde 61,56 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 29 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 59 milyon 471 bin 472’a yükseldi.

AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 83,3 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla’yı Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Bilecik takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA BİTLİS'TE

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 33,0 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Bitlis’i sırasıyla Şanlıurfa, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır ve Gümüşhane takip etti.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hakkari kırmızı kategoriden turuncu kategoriye geçti. Bu örnek hızla kırmızı kategorideki illerimize yayılmalı." ifadelerini kullandı.

Hakkari kırmızı kategoriden turuncu kategoriye geçti. Bu örnek hızla kırmızı kategorideki illerimize yayılmalı. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/nTOPU4Cs8C — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 14, 2021

14 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

13 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (13 Temmuz) koronavirüs nedeniyle 46 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 6 bin 285 olarak açıklanmıştı.



