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Son Dakika: 15 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

15.08.2021 19:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 Ağustos Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 154 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 18 bin 847 oldu. Twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarındaki kontrolü kalıcı hale getirmek elimizde. Daha çok tedbirlere uyum ve daha çok aşılanma oranı ile başaracağız. " ifadelerini kullandı.

Son Dakika: 15 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

15 Ağustos 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 281 bin 184 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 847 kişinin testi pozitif çıktı, 154 kişi hayatını kaybetti. İyileşen sayısı ise 14 bin 426 oldu.

AŞILAMA VERİLERİ

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 70,92, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 53,03 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 44 milyon 20 bin 432'si birinci doz, 32 milyon 916 bin 449'u ikinci doz, 6 milyon 612 bin 245'i üçüncü doz olmak üzere 83 milyon 549 bin 131'e yükseldi.

AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA VAR

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Tekirdağ, Eskişehir ve Yalova oldu.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Gümüşhane, Batman, Bingöl, Iğdır ve Bayburt olarak sıralandı.

BAKAN KOCA: VAKA SAYILARINDAKİ KONTROLÜ KALICI HALE GETİRMEK ELİMİZDE

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarındaki kontrolü kalıcı hale getirmek elimizde. Daha çok tedbirlere uyum ve daha çok aşılanma oranı ile başaracağız." dedi.

15 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

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14 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (14 Ağustos) koronavirüs nedeniyle 145 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 19 bin 949 olarak açıklanmıştı.

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koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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