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Son Dakika: 15 bin öğretmen ataması için başvuru tarihleri belli oldu

09.09.2021 20:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "15 bin öğretmen ataması için başvurular 27 Eylül - 8 Ekim tarihleri arasında yapılacaktır." denildi. Atama sonuçları 31 Ocak'ta açıklanacak.

Son Dakika: 15 bin öğretmen ataması için başvuru tarihleri belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),15 bin öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin 27 Eylül- 8 Ekim'de alınacağını, atama sonuçlarının da 31 Ocak'ta açıklanacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasıyla ilgili takvimi yayımladı. Buna göre; 27 Eylül- 8 Ekim arasında ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri alınacak, 25 Ekim'de adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri ilan edilecek, sözlü sınavlar 12- 27 Kasım arasında yapılacak. Karantina uygulamaları nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların başvuruları ise 12 Kasım- 9 Aralık arasında alınacak, bu adayların sözlü sınavları ise 13- 17 Aralık'ta yapılacak.
Sözlü sınav sonuçları 27 Aralık'ta açıklanırken sonuçlara ilişkin itirazlar 3- 7 Ocak arasında alınacak ve itirazlar 14 Ocak'ta sonuçlandırılacak. 21- 26 Ocak arasında atama tercihleri yapılacak, atama sonuçları ise 31 Ocak'ta açıklanacak.

BAŞVURULAR, 2020- 2021 KPSS PUANLARI İLE ALINACAK

Ayrıca; milli sporcuların beden eğitimi alanına sözleşmeli öğretmen olarak atanması için ayrılacak kontenjan, bu atamaya ilişkin alan bazlı kontenjan dağılımı sonrasında belirlenecek ve atama sayısından düşülecek. Yapılacak atama işleminde 2020 ve 2021 KPSS puanları ile başvurular alınacak.

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öğretmen ataması Milli Eğitim Bakanlığı
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