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Son Dakika: 15 bin öğretmen atamasıyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Özer'den açıklama (Öğretmen atama branşları ve takvim)

09.09.2021 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 bin öğretmen atamasıyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den açıklama geldi. Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Özer yaptığı açıklamada "Atamaya ilişkin çalışmalarımız devam etmekte olup branş dağılımları ve atama takvimini en kısa sürede kamuoyuyla paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: 15 bin öğretmen atamasıyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Özer'den açıklama (Öğretmen atama branşları ve takvim)

15 bin öğretmen yeni atamasıyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yazılı açıklama yaptı. Bakan Özer, açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 3 Eylül'de 20 bin öğretmenin atamasını gerçekleştirdikten sonra 15 bin yeni atama müjdesi vermesinin kendilerini sevindirdiğine dikkat çekti.

BRANŞ DAĞILIMI VE ATAMA TAKVİMİ

15 bin atamada branş dağılımı ve atama takvimini en kısa sürede açıklayacaklarını belirten Bakan Özer, " 15 bin öğretmen atamamız, eğitim camiamıza ve ülkemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

EK ATAMAYLA İLGİLİ MİLLİ EĞİTİM BAKANI ÖZER'İN AÇIKLAMASI

Bakan Özer'in açıklaması şöyle;

"Öğretmen adayları adına Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. 15 bin yeni öğretmen atamasına desteklerinden dolayı Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Lütfi Elvan ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanımız Sayın İbrahim Şenel’e de teşekkür ederim. Türkiye’nin geleceğini inşa etmek için insan kaynağımıza yapılan bu yatırımların eğitim sistemimizin kalitesini daha da artıracağına şüphem yok. Yeni atamalarla Türkiye’de öğretmen başına düşen öğrenci oranları, OECD ülkeleri ortalamasına daha da yaklaşacaktır. Atamaya ilişkin çalışmalarımız devam etmekte olup branş dağılımları ve atama takvimini en kısa sürede kamuoyuyla paylaşacağız. 15 bin öğretmen atamamız, eğitim camiamıza ve ülkemize hayırlı olsun"

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