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  4. Son dakika | 15 Mayıs'ı işaret edip "6 lider söz verdik" diyerek tek tek sıraladı! Kılıçdaroğlu'ndan 'asgari gelir' açıklaması: "İlk yapacağımız iş..."

Son dakika | 15 Mayıs'ı işaret edip "6 lider söz verdik" diyerek tek tek sıraladı! Kılıçdaroğlu'ndan 'asgari gelir' açıklaması: "İlk yapacağımız iş..."

28.03.2023 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: CHP lideri Kılıçdaroğlu, 6'lı masa liderleri olarak söz verdiklerini belirterek Millet İttifakı olarak iktidara gelmeleri durumunda yapacaklarını tek tek sıraladı. "İlk yapacağımız iş" diyerek kurulacak bakanlığı açıklayan Kılıçdaroğlu ayrıca ilk kararnameyi de duyurdu. Kılıçdaroğlu "Bu kardeşiniz 27,5 yılını devlette para nasıl toplanır, tasarruf nasıl yapılır, buna verdi" diye konuştu.

Son dakika | 15 Mayıs'ı işaret edip "6 lider söz verdik" diyerek tek tek sıraladı! Kılıçdaroğlu'ndan 'asgari gelir' açıklaması: "İlk yapacağımız iş..."

Son dakika haberi: Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'da Ereğli Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen "Millet Buluşması" programında açıklamalar yaptı. Sık sık "İktidar" sloganlarının atıldığı etkinlikte Kılıçdaroğlu 14 Mayıs'taki seçimleri kazanması durumunda "Parlamentodan süratli bir yasa çıkaracağız, hiçbir aile kendisini sahipsiz hissetmesin, her aile sosyal devletin koruması altında olsun diye aile destekleri sigortası yasasını çıkaracağız. 1971'den bu yana çıkması gereken bu kanun çıkmadı" diye konuştu.

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"100 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI"

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

  • Türkiye artık dünyayla yarışmak zorundadır. Türkiye artık bölgesinin lideri olmak zorundadır.

  • 15 Mayıs'ta Allah nasip eder iktidar olursak 100 bin öğretmenin atamasını yapacağız.

"İKİNCİ İŞ, SÜRATLİ BİR YASA ÇIKARACAĞIZ"

  • 6 lider söz verdik; ilk yapacağımız iş bir esnaf bakanlığı kurmak olacak. Bir numaralı kararname, bütün savurganlıkları sıfırlayacak bir kararname olacak. İkinci iş, parlamentodan süratli bir yasa çıkaracağız, hiçbir aile kendisini sahipsiz hissetmesin, her aile sosyal devletin koruması altında olsun diye aile destekleri sigortası yasasını çıkaracağız. 1971'den bu yana çıkması gereken bu kanun çıkmadı.

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"2 KİLO ET 1 GRAM ALTIN ETMEYECEK"

  • 'Oy vermiyorsa' yardım yok diyorlar. Bizim kitabımızda bu yok, hiçbir ayrım yapmayacağız. Her ailenin asgari bir geliri olacak ve gelir ailede kadının banka hesabına yatacak. Hiçbir kadını bir erkeğe muhtaç ettirmeyeceğiz. Sigortadan yararlanıyorsa çocuklarının bütün eğitim masraflarını sosyal devlet karşılayacak.

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  • Esnafa pandemi döneminde verilen kredilerin faizlerini sileceğiz.

  • İktidarımızda göreceksiniz 2 kilo et 1 gram altın etmeyecek.

  • Bu kardeşiniz 27,5 yılını devlette para nasıl toplanır, tasarruf nasıl yapılır, buna verdi.

  • Gençler size söz veriyorum. Mülakat kalkacak, torpili bitireceğim.

"MALVARLIĞIMI TÜM TÜRKİYE'YE GÖSTERECEĞİM"

  • Malvarlığımı siyasete girdiğim gün açıkladım. Cumhurbaşkanı adayım kesinleştiğimde malvarlığımı bütün Türkiye'ye göstereceğim, herkes görecek.

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