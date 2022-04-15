Son dakika: 15 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! İşte can kaybı ve vaka sayısında son durum

Son dakika haberine göre 15 Nisan 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

15 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

14 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (14 Nisan) koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 5 bin 127 olarak açıklanmıştı.





