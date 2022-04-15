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Son dakika: 15 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! İşte can kaybı ve vaka sayısında son durum

15.04.2022 20:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 15 Nisan Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 18 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 4 bin 425 oldu. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son dakika: 15 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! İşte can kaybı ve vaka sayısında son durum

Son dakika haberine göre 15 Nisan 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

15 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Ekran Alıntısı

14 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (14 Nisan) koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 5 bin 127 olarak açıklanmıştı.

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