SON DAKİKA: 15 Temmuz hain darbe girişiminin 6. yılı! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: FETÖ'yü NATO kayıtlarına girdik

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Fatih’te bulunan Saraçhane Meydanı’nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen anma programına gelen vatandaşlar, öğle saatlerinden itibaren arama noktalarından geçirilerek meydana alındı. Ellerinde Türk bayrağı taşıyan ve bazılarının ay yıldızlı tişörtler giydiği yüzlerce vatandaş alanı doldurdu. Bedensel engelli bazı vatandaşlar ise alana tekerlekli sandalyeyle geldi. Etkinlik alanına Türk bayraklarının yanı sıra Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafları asıldı.

ŞEHİTLERİN İSMİ TEK TEK OKUNDU

15 Temmuz temalı video gösterimiyle başlayan anma programı kapsamında sahne alan sanatçılar, şarkı ve marşlar seslendirdi. Alanı dolduran vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak şarkı ve marşlara eşlik etti. Sela verilen etkinlikte, 15 Temmuz şehitlerinin ismi tek tek okunurken vatandaşlar "burada" diye karşılık verdi.

MHP lideri Devlet Bahçeli de etkinliğe katıldı ve sahneden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile halkı selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etkinlikte yaptığı açıklamalardan satır başları şu şekilde:

"Aziz milletim, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Geride bıraktığımız Kurban Bayramı'nızı tebrik ediyorum. Bugün 15 Temmuz ihanetinin 6. yıl dönümü. Yakın tarihimizin en alçak darbe girişiminde toplamda 252 kardeşimiz şehadetle şereflendi.

'DESTAN YAZDIK'

Darbecilerin uçaklarına, tanklarına, silahlarına çıplak elleriyle karşı koyarken yaralanan gazilerimize sağlık temenni ediyorum. Kardeşlerim, toplumların tarihlerinde asırlar boyu unutulmayacak, bir destan gibi anlatılacak dönüm noktaları vardır. Milletimiz 15 Temmuz'da akşam güneş batarken başlayan darbe girişimini sabah güneşin doğumunda akamete uğratarak böyle bir destan yazmıştır.

'ÖNÜMÜZDE BÜYÜK BİR HESAP VAR'

Şimdi 6'lı masaları var bunların. Bu 6'lı masada şehitlerimizin esamesi okunuyor mu? Onların derdi başka. Onlar PKK terör örgütü ile beraber yürüyorlar. Bizim mehmedimize saldıranlarla, onların parlamento uzantılarıyla beraber el ele yürüyorlar. Şimdi önümüzde büyük bir hesap var.

'DOSTA DÜŞMANA KENDİMİZİ İSPATLADIK'

85 milyon hep birlikte 15 Temmuz gecesi dosta düşmana bir kez daha kendimizi ispatladık. Bundan sonraki süreçte de ispatlamaya devam edeceğiz. Birisi de akşam saat 23.00'te Yeşilköy havalimanına gelmişti. 'Haberim olsaydı ben de beklerdim' diye haber veriyor. Ve FETÖ'cülerin kontrolü altında Bakırköy Belediyesi'ne gidiyor. Orada TV karşısında kahvesini yudumlarken biz de havalimanına iniyoruz. Orada on binler vardı. Allah sizlerden razı olsun.

'BU BULUŞMANIN ADI CUMHUR İTTİFAKI'DIR'

Şu anda biz buradan konuşuyoruz. Aynı anda şu anda Ankara'da da Kızılay başta olmak üzere ülke genelinde şu törenler yapılıyor. Çünkü kalpler aynı anda atıyor. İşte bu buluşmanın adı Cumhur İttifakı'dır. Saraçhane'deki şu arka tarafımda olan süs havuzlarının dili olsa da o gece abdestsiz şehit olmamak için kendine uzanan elleri anlatsa. Ankara'daki TBMM'nin dili olsa da üzerilerine bomba yağarken milletin vekillerinin ölüme nasıl meydan okuduğunu anlatsa. Bizler tarihi yazan değil, yaşayan insanlar olarak elbette bu muhasebede hakkımıza düşen yerde duracak, hakkımızda verilen hükme rıza göstereceğiz. Ülkemizin bir daha 15 Temmuz gibi müsibetlere uğramaması için büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını kararlılıkla sürdüreceğiz. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için çalışacağız.

'İSTANBUL'DA SEL AFETİNDE SORUMLULAR NEREDEYDİ?'

İstanbul'da sel afetinde sorumlular neredeydi? Kardeşlerim, aynı şekilde Ankara'da neredeydi? Bunların hesabını 2023'te sandıklarda sormaya var mıyız? Fakat durmak yok, çok çalışacağız. Cumhur İttifakı olarak bu hesabı sormaya hazır mıyız? Mesele bu. Çünkü bizim soracak hesabımız var. Zira bizim demokrasi ve kalkınma devrimimizin en büyük şahidi İstanbul'dur. Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine çıkarma hedefimizden taviz vermeyeceğiz.

'BEN SİZİN İNANCINIZA GÜVENİYORUM'

Ülkemizi bir kez daha oyun dışında bırakmak isteyenlere aradıkları fırsatı kendi ellerimizle sunmayacağız. İnşallah 2023 imtihanını da başarıyla vererek yolumuza devam edeceğiz. Ben sizin bu imanınıza, bu inancınıza güveniyorum. Rabbim bizleri bu yolda daim eylesin.

15 Temmuz gecesi gördük ki son sözü top tüfek değil, iman belirler, yürek belirler, inanç belirler. 15 Temmuz gecesi gördük ki güneş batınca üzerimize düşen karanlığın hükmü ertesi gün güneş çıkana kadardır.

20 yıldır ülkemize kazandırdığımız eserler dönüm noktalarından biridir. 2013 yılından bu yana verdiğimiz mücadelenin yeri ayrıdır. Gezi olaylarının sebebi asla ağaç ve çevre hassasiyeti değildir. 17-25 Aralık yargı emniyet darbe girişiminin sebebi hukuk, adalet değildir. 15 Temmuz darbe girişiminin sebebi milletin çıkarı için değildir. Bugün halen vermekte olduğumuz mücadelenin hiçbir ölçüye uyan bir tarafı yoktur. Tahammül edilemeyen Türk milletinin kendi iradesine sahip çıkması, kendi hedeflerine kilitlenmiş olmasıdır.

'FETÖ'YE RAHMET OKUTANLAR VAR'

Ne diyor Bay Kemal, 'Bu bir tiyatroydu' diyor. 252 şehidimizin olduğu bu gelişmeyi bir tiyatro olarak değerlendiriyor. Ben şimdi soruyorum, FETÖ'ye rahmet okutanlar var. Daha ne olacak? 252 şehidimiz var. Hala FETÖ'ye rahmet okuyanlar var. Kusura bakmasınlar. Neyin ne olduğunun şahidi 15 Temmuz gecesidir. Hiçbir proje geliştirmeden sadece laf salatasıyla insanların duygularını istismar edemezsiniz. Yabancı büyükelçilerden gelecek talimatlara göre siyasetlerini değiştirenler bu topraklara ait olamazlar. İnsanlar darbeye direnirken, hainlerle anlaşıp kaçacak delik arayanlardan siyasetçi olmaz.

'FETÖ'YÜ NATO KAYITLARINA GİRDİK'

Sadece PKK, Avrupa Birliği kayıtlarında vardı. Bu son NATO zirvesinde YPG'yi, PYD'yi, FETÖ'yü NATO kayıtlarına girdik. Dedik ki bu bizim kırmızı çizgimizdir. Aksi takdirde bizden olur alamazsınız dedik. Ve girdiler. Olay bu. Bay Kemal'in işi gücü güneyde.

Yaşadığımız sorunların, küresel ve bölgesel krizlerin olumsuzlukları bizi de etkiliyor. Hayat pahalılığı başta olmak üzere sıkıntılar yaşıyoruz. Şundan emin olun omuzlarımıza binen yük kalıcı değildir.

'BİZ GENÇLERİMİZİ FAİZE KURBAN ETMEYİZ'

KYK'lılara faiz yükü bindiriyormuşuz. Allah nasip ederse bu konuyla ilgili açıklamayı Kabine toplantımızdan sonra yapacağız. Biz gençlerimizi faize kurban etmeyiz. Enflasyona da kurban etmeyiz. Milletimizin sıkıntılarını da en iyi biz biliyoruz Bay Kemal. Harcı biz kaldırdık. Bugün 31 milyona yaklaşan istihdamımızla, sanayimizle, yıllık 250 milyar dolara yaklaşan ihracatımızla kesintisiz büyüyen bir Türkiye fotoğrafıyla karşı karşıyayız. Yeter ki hedeflerimizden kopmayalım.

Türkiye'yi bugün durduramazlarsa önümüzdeki bir asır boyunca tekrar yakalayamayacaklarını biliyorlar. Biz Türk milletiyiz. Cumhur İttifakı olarak bizi burada yalnız bırakmadınız. Hep beraber burada 15 Temmuz'un 6. yıl dönümünde beraber olduk. Önümüzdeki yıl seçimler var. Çok çalışacağız. Cumhur İttifakı'nın seçimden zaferle çıkacağına ben inanıyorum."

