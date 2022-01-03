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  4. Son dakika: 15 Temmuz Şehitler köprüsünde intihar girişimi! Trafik felç oldu

Son dakika: 15 Temmuz Şehitler köprüsünde intihar girişimi! Trafik felç oldu

03.01.2022 18:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün korkuluklarına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. Yaklaşık 2 saat köprü korkuluklarında bekleyen kişi, polis tarafından ikna edilerek, indirildi. İntihar girişimi nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa-Anadolu Yakası istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Son dakika: 15 Temmuz Şehitler köprüsünde intihar girişimi! Trafik felç oldu

Son dakika... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü korkuluklarına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Denizde de Deniz Polisi botu ile önlem aldı. Polis ekipleri köprü korkuluklarına çıkan kişiyi ikna etmek için uzun süre uğraştı.

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TRAFİK FELÇ OLDU

İntihar girişimi nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Yakası istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik yoğunluğu Okmeydanı kavşağına kadar uzandı. Haftanın ilk günü evine dönmek isteyenler uzun süre trafikte bekledi. Yaklaşık 2 saat süren ikna çalışmalarının ardından köprüye çıkan kişi intihardan vazgeçirildi. Korkuluklardan inen kişi bir minibüse bindirilerek ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İntihar
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