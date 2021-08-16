Son Dakika: 16 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

16 Ağustos 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 287 bin 947 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 163 kişinin testi pozitif çıktı, 165 kişi hayatını kaybetti. İyileşen sayısı ise 16 bin 642 oldu.

28 Mayıs 2021'de açıklanan 164 can kaybından sonra en yüksek seviye kaydedildi.

"KONTROLÜ ELDE TUTMA İMKANIMIZ VAR"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarının kontrolü bizde olsun istiyorsak aşı olmalı ve tedbirlere bir süre daha sıkıca uymalıyız. Kontrolü elde tutma imkanımız var." dedi.

Vaka sayılarının kontrolü bizde olsun istiyorsak aşı olmalı ve tedbirlere bir süre daha sıkıca uymalıyız. Kontrolü elde tutma imkanımız var. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/ihxV1xhOeO — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 16, 2021

16 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

15 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (15 Ağustos) koronavirüs nedeniyle 154 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 18 bin 847 olarak açıklanmıştı.





