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Son Dakika: 16 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

16.08.2021 20:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

16 Ağustos Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 165 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 18 bin 163 oldu. Twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarının kontrolü bizde olsun istiyorsak aşı olmalı ve tedbirlere bir süre daha sıkıca uymalıyız. Kontrolü elde tutma imkanımız var." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: 16 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

16 Ağustos 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 287 bin 947 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 163 kişinin testi pozitif çıktı, 165 kişi hayatını kaybetti. İyileşen sayısı ise 16 bin 642 oldu.

28 Mayıs 2021'de açıklanan 164 can kaybından sonra en yüksek seviye kaydedildi.

"KONTROLÜ ELDE TUTMA İMKANIMIZ VAR"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarının kontrolü bizde olsun istiyorsak aşı olmalı ve tedbirlere bir süre daha sıkıca uymalıyız. Kontrolü elde tutma imkanımız var." dedi.

16 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

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15 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (15 Ağustos) koronavirüs nedeniyle 154 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 18 bin 847 olarak açıklanmıştı.

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