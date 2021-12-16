Son Dakika: 16 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı

16 Aralık 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 3 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 100 kişinin testi pozitif çıktı, 167 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 25 bin 664 oldu.

"2020 MARTINA BİR ANLIĞINA GERİ DÖNELİM"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "2020 martına bir anlığına geri dönelim. Aşı olmayanlar ve aşılarını eksik bırakanlar açısından bugünle 21 ay öncesi arasında büyük farklar yok: Eğer hastalığa yakalanırlarsa sonuçta aynı virüsle mücadele edecekler. Covid-19’a karşı herkes aşıyla, tedbirle kendini korumaya almalı." ifadelerini kullandı.

2020 MARTINA BİR ANLIĞINA GERİ DÖNELİM. Aşı olmayanlar ve aşılarını eksik bırakanlar açısından bugünle 21 ay öncesi arasında büyük farklar yok: Eğer hastalığa yakalanırlarsa sonuçta aynı virüsle mücadele edecekler. Covid-19’a karşı herkes aşıyla, tedbirle kendini korumaya almalı. pic.twitter.com/YA1cnXHYVI — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 16, 2021

16 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

15 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (15 Aralık) koronavirüs nedeniyle 193 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 19 bin 872 olarak açıklanmıştı.





