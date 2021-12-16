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Son Dakika: 16 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı

16.12.2021 19:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 16 Aralık Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 167 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 18 bin 100 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "2020 martına bir anlığına geri dönelim. Aşı olmayanlar ve aşılarını eksik bırakanlar açısından bugünle 21 ay öncesi arasında büyük farklar yok: Eğer hastalığa yakalanırlarsa sonuçta aynı virüsle mücadele edecekler. Covid-19’a karşı herkes aşıyla, tedbirle kendini korumaya almalı." dedi.

Son Dakika: 16 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı

16 Aralık 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 3 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 100 kişinin testi pozitif çıktı, 167 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 25 bin 664 oldu.

"2020 MARTINA BİR ANLIĞINA GERİ DÖNELİM"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "2020 martına bir anlığına geri dönelim. Aşı olmayanlar ve aşılarını eksik bırakanlar açısından bugünle 21 ay öncesi arasında büyük farklar yok: Eğer hastalığa yakalanırlarsa sonuçta aynı virüsle mücadele edecekler. Covid-19’a karşı herkes aşıyla, tedbirle kendini korumaya almalı." ifadelerini kullandı.

16 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

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15 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (15 Aralık) koronavirüs nedeniyle 193 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 19 bin 872 olarak açıklanmıştı.

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