Son Dakika: 16 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

16 Eylül 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 343 bin 142 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 118 kişinin testi pozitif çıktı, 262 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 32 bin 249 oldu.

AŞILAMA VERİLERİ

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,28, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 66,76 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplamda 104 milyon 20 bin 938'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 494 bin 127 doz aşı uygulandı.

İLLERE GÖRE AŞILAMA

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Muğla, Kilis, Yalova, Tekirdağ, Edirne, Amasya, Aydın, Çanakkale, Antalya ve Eskişehir oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Gümüşhane, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Mardin, Bingöl, Siirt, Muş, Bayburt ve Elazığ olarak sıralandı.

"RİSK DAHA DA YAYGIN"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Can kaybımız 262. Vaka sayımız 28.118. Artan hareketlilikle risk daha da yaygın. Yarın tedbirleri uygulayarak, ortalama 1 hafta sonra tablodaki sonuçların değişmesinde, 2. doz aşınızı olarak da, 2 hafta sonra salgına karşı kalıcı başarı elde edilmesinde pay sahibi olabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Can kaybımız 262. Vaka sayımız 28.118. Artan hareketlilikle risk daha da yaygın. Yarın tedbirleri uygulayarak, ortalama 1 hafta sonra tablodaki sonuçların değişmesinde, 2. doz aşınızı olarak da, 2 hafta sonra salgına karşı kalıcı başarı elde edilmesinde pay sahibi olabilirsiniz. pic.twitter.com/GAOi95mRcR — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 16, 2021

16 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

15 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (15 Eylül) koronavirüs nedeniyle 248 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 28 bin 224 olarak açıklanmıştı.



