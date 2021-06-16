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Son Dakika: 16 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

16.06.2021 19:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 71 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 6 bin 221 oldu. İşte 16 Haziran koronavirüs tablosunda son durum...

Son Dakika: 16 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

16 Haziran 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

VAKA SAYISINDA ARTIŞ

Türkiye'de son 24 saatte 227 bin 163 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 221 kişinin testi pozitif çıktı, 71 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 548 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 881 oldu, 4 bin 632 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 215 bin 654'e yükseldi.

Test sayısı 57 milyon 674 bin 798'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 348 bin 249, vefat sayısı ise 48 bin 950 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 50,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

16 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

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15 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (15 Haziran) koronavirüs nedeniyle 84 kişi hayatını kaybetmişti, yeni vaka sayısı ise 5 bin 955 olarak açıklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Sağlık Bakanlığı

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