Son Dakika: 16 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı

16 Kasım 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 514 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 101 kişinin testi pozitif çıktı, 227 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 27 bin 447 oldu.

"VİRÜSÜN YAYILMA RİSKİ ARTACAK"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kapalı mekânlarda artık daha fazla zaman geçireceğiz. Maske ve mesafe tedbirlerine uyum azaldığı için virüsün yayılma riski artacak. Yaşlıların gençlerle bir arada yaşadığı kalabalık ailelerin fertleri dışarıda tedbirlere daha çok dikkat etmeli ve eksik aşılarını tamamlamalıdır." dedi.

Kapalı mekânlarda artık daha fazla zaman geçireceğiz. Maske ve mesafe tedbirlerine uyum azaldığı için virüsün yayılma riski artacak. Yaşlıların gençlerle bir arada yaşadığı KALABALIK AİLELERİN fertleri dışarıda tedbirlere daha çok dikkat etmeli ve eksik aşılarını tamamlamalıdır. pic.twitter.com/3nt1mWr29g — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 16, 2021

16 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

15 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (15 Kasım) koronavirüs nedeniyle 215 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 23 bin 852 olarak açıklanmıştı.





