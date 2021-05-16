HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: 16 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 16 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

16.05.2021 20:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 223 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 10 bin 512 oldu. İşte 16 Mayıs koronavirüs tablosunda son durum...

Son Dakika: 16 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

16 Mayıs 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

Tabloya göre, son 24 saatte 223 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 44 bin 760’a yükseldi. Toplamda 50 milyon 869 bin 896 test yapıldı.

Bugün yapılan 202 bin 243 testten, 10 bin 512 yeni vaka sayısı, 920 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

Toplam vaka sayısının 5 milyon 117 bin 374 olduğu, bugün iyileşen 14 bin 418 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 4 milyon 947 bin 256’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,0, ağır hasta sayısının ise 2 bin 468 olduğu açıklandı.

16 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

vaka son

15 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (15 Mayıs) koronavirüs nedeniyle 236 kişi hayatını kaybetmişti, yeni vaka sayısı ise 11 bin 472 olarak açıklanmıştı.

15 mayıs

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İsyan etti: 100 bin TL istiyorlar İsyan etti: 100 bin TL istiyorlar
MSB duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildiMSB duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı) koronavirüs testi

En Çok Okunan Haberler

Şaşkına çeviren olay: Kocasının gözlerini oymaya çalıştı!

Şaşkına çeviren olay: Kocasının gözlerini oymaya çalıştı!

Pişman oldu! 'Evli barklı keşke hatırlatmasaydık'

Pişman oldu! 'Evli barklı keşke hatırlatmasaydık'

İsrail Başkonsolosluğu önünde yakılan araç, iş insanı tarafından satın alınarak İHH'ya bağışlandı

İsrail Başkonsolosluğu önünde yakılan araç, iş insanı tarafından satın alınarak İHH'ya bağışlandı

İçişleri Bakanlığı'ndan kademeli normalleşme genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan kademeli normalleşme genelgesi

Devler Ligi'nde muhtemel rakipler belli oldu! Tat kaçıracak takımlar var...

Devler Ligi'nde muhtemel rakipler belli oldu! Tat kaçıracak takımlar var...

Aldattığını iddia ettiği kadını 9 yerinden bıçakladı, “Pişman değilim” dedi

Aldattığını iddia ettiği kadını 9 yerinden bıçakladı, “Pişman değilim” dedi

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Sosyal medyadan haberleşip toplandılar! Bu halde yakalandılar

Sosyal medyadan haberleşip toplandılar! Bu halde yakalandılar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Erdoğan: İsrail'in zulmüne eyvallah etmeyeceğiz

Erdoğan: İsrail'in zulmüne eyvallah etmeyeceğiz

Erdoğan'dan normalleşme açıklaması

Erdoğan'dan normalleşme açıklaması

Arkadaşlarıyla alkol aldı, sonrası film gibi

Arkadaşlarıyla alkol aldı, sonrası film gibi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.