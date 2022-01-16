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Son Dakika: 16 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

16.01.2022 19:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 16 Ocak Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 136 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 54 bin 100 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgının her döneminde olumsuz propagandalar yapıldı. Aslında bir 'salgın' olmadığı veya durumun kat kat fazla kısıtlama gerektirdiği iddia edildi. Süreci makul şekilde yönetme çabası ise bizi bugün normale yaklaştırdı. Ne endişe ne gevşeme! Tedbirle, aşıyla bugünü de aşacağız." dedi.

Son Dakika: 16 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika haberine göre 16 Ocak 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 364 bin 426 Kovid-19 testi yapıldı, 54 bin 100 kişinin testi pozitif çıktı, 136 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 68 bin 895 oldu.

AŞILAMA VERİLERİ

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,98, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,24 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 139 milyon 230 bin 188 doza yükseldi.

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İLLERE GÖRE AŞILAMA

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

16 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

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15 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (15 Ocak) koronavirüs nedeniyle 177 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 63 bin 967 olarak açıklanmıştı.

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"NE ENDİŞE NE GEVŞEME"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgının her döneminde olumsuz propagandalar yapıldı. Aslında bir 'salgın' olmadığı veya durumun kat kat fazla kısıtlama gerektirdiği iddia edildi. Süreci makul şekilde yönetme çabası ise bizi bugün normale yaklaştırdı. Ne endişe ne gevşeme! Tedbirle, aşıyla bugünü de aşacağız." ifadelerini kullandı.


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koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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