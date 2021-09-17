Son Dakika: 17 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

17 Eylül 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 341 bin 854 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 692 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 23 bin 197 oldu.

"AYNI CİDDİYETLE YANSITIYOR"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Can kaybımız dünkü kadar fazla değil. Vaka sayımız, içinde olduğumuz hareketlilik dönemini aynı ciddiyetle yansıtıyor. Bu durum, yakın günlerde vefat sayılarına yansımaya devam edecek. Tam doz aşımızı olup, tedbirlere uyarak salgına karşı gerekli mücadeleyi vermeliyiz." dedi.

Can kaybımız dünkü kadar fazla değil. Vaka sayımız, içinde olduğumuz hareketlilik dönemini aynı ciddiyetle yansıtıyor. Bu durum, yakın günlerde vefat sayılarına yansımaya devam edecek. Tam doz aşımızı olup, tedbirlere uyarak salgına karşı gerekli mücadeleyi vermeliyiz. pic.twitter.com/uVsTkxBDD3 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 17, 2021

17 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

16 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (16 Eylül) koronavirüs nedeniyle 262 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 28 bin 118 olarak açıklanmıştı.





