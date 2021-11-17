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Son Dakika: 17 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı

17.11.2021 19:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

17 Kasım Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 229 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 23 bin 867 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tedbir, gerekli olduğu yerde alınmalı. Örneğin yakınınızda kimse yoksa maske gereksiz, insan yoğunluğunun fazla olduğu ortamlardaysa maske vazgeçilmezdir. Şartlar zamanla tedbir yorgunluğuna ve ciddi ihmale yol açtı. Mevsim kış. Tedbirleri makul şekilde tekrar uygulamaya koyalım." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: 17 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı

17 Kasım 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 784 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 867 kişinin testi pozitif çıktı, 229 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 28 bin 543 oldu.

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AŞILAMA VERİLERİ

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 80,30, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,12 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 118 milyon 883 bin 70 doza yükseldi.

İLLERE GÖRE AŞILAMA

18 yaş ve üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Amasya, Osmaniye, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

17 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

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16 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (16 Kasım) koronavirüs nedeniyle 227 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 25 bin 101 olarak açıklanmıştı.

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'TEDBİR YORGUNLUĞU' VURGUSU

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tedbir, gerekli olduğu yerde alınmalı. Örneğin yakınınızda kimse yoksa maske gereksiz, insan yoğunluğunun fazla olduğu ortamlardaysa maske vazgeçilmezdir. Şartlar zamanla tedbir yorgunluğuna ve ciddi ihmale yol açtı. Mevsim kış. Tedbirleri makul şekilde tekrar uygulamaya koyalım." dedi.

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