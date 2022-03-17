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Son dakika: 17 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

17.03.2022 19:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 17 Mart Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 101 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 21 bin 354 oldu. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son dakika: 17 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika: Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 101 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 21 bin 354 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

SON 24 SAAT VERİLERİ

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye’nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 17 Mart’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 21 bin 354 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 101 oldu. Bir günde toplam 319 bin 260 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 25 bin 619 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,26 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,03 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 146 milyon 377 bin 915’e yükseldi.

İLK SIRADA OSMANİYE VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,3 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

EN DÜŞÜK ŞANLIURFA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,4 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

17 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

17 mart

16 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (16 Mart) koronavirüs nedeniyle 118 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 22 bin 345 olarak açıklanmıştı.

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