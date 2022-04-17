Son dakika: 17 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! İşte can kaybı ve vaka sayısında son durum

Son dakika haberi: 17 Nisan Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 17 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 3 bin 268 oldu. İşte son dakika gelişmesinin detayları...
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