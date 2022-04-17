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  4. Son dakika: 17 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! İşte can kaybı ve vaka sayısında son durum

Son dakika: 17 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! İşte can kaybı ve vaka sayısında son durum

17.04.2022 20:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 17 Nisan Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 17 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 3 bin 268 oldu. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son dakika: 17 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! İşte can kaybı ve vaka sayısında son durum

Son dakika haberine göre 17 Nisan 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

17 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

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16 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (16 Nisan) koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 4 bin 86 olarak açıklanmıştı.

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