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Son Dakika: 17 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

17.02.2022 20:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 17 Şubat Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 258 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 92 bin 406 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgının Omicron döneminde, basit de olsa yeni bir hastalıkla mücadele gücü olmayan risk grubu açısından endişeliyiz. Genel olaraksa olumlu gelişmeler var: Test pozitiflik oranları düşüyor, iyileşen sayısı yeni vaka sayısının üstüne çıkıyor. Seyrin daha iyi olacağını öngörüyoruz." dedi.

Son Dakika: 17 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika haberine göre 17 Şubat 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 465 bin 563 Kovid-19 testi yapıldı, 92 bin 406 kişinin testi pozitif çıktı, 258 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 103 bin 988 oldu.

"OLUMLU GELİŞMELER VAR"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgının Omicron döneminde, basit de olsa yeni bir hastalıkla mücadele gücü olmayan risk grubu açısından endişeliyiz. Genel olaraksa olumlu gelişmeler var: Test pozitiflik oranları düşüyor, iyileşen sayısı yeni vaka sayısının üstüne çıkıyor. Seyrin daha iyi olacağını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

17 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

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16 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (16 Şubat) koronavirüs nedeniyle 271 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 94 bin 176 olarak açıklanmıştı.

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