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Son Dakika: 17 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

17.07.2021 19:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

17 Temmuz 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 38 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 7 bin 666 oldu. En yüksek aşılama oranına sahip iller ise Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne ve Balıkesir oldu. Günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bayram öncesi 18 yaş ve üzeri nüfusun en az bir doz aşı olması hedefimiz için gayret edelim" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: 17 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

17 Temmuz 2021 koronavirüs tablosu açıklandı. Tabloya göre, Türkiye'de, son 24 saatte 234 bin 161 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 666 kişinin testi pozitif çıktı, 38 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 5 bin 490 oldu.

AŞI UYGULAMALARI

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 62,61, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 32,79 olarak gerçekleşti.

Kovid-19'la mücadele kapsamında, son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz 572 bin 154 aşı uygulandı.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı, 38 milyon 860 bin 587'si birinci doz, 20 milyon 351 bin 388'i ikinci doz, 3 milyon 605 bini üçüncü doz olmak üzere 62 milyon 816 bin 975'e yükseldi.

AŞILAMA ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU İLLER

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Bilecik oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır ve Gümüşhane olarak sıralandı.

İŞTE 17 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

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BAKAN KOCA: HEDEFİMİZ İÇİN GAYRET EDELİM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bayrama az kaldı. Bayram öncesi 18 yaş ve üzeri nüfusun en az bir doz aşı olması hedefimiz için gayret edelim. Aşı ile salgını gündemden çıkaralım.

16 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (16 Temmuz) koronavirüs nedeniyle 35 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 6 bin 918 olarak açıklanmıştı.
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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca
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