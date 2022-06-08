Son dakika! 1770 numaralı mezardan çıkan sır... Bir anda milyoner oldular! Mirasçılar şaşkın

Son dakika haberi: Kendini doğaya adayan ve hiç evlenmeyen 78 yaşındaki Erdal Yenisoy, Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan 200 milyon lira değerindeki arazisi için kaçırılıp Ankara'ya götürüldü. Orada bir evde tutulan ve ölüme sürüklenen Yenisoy, hayatını kaybetmesinin ardından 1770 numara ile kimsesizler mezarlığına gömüldü. İlerleyn süreçte Yenisoy'un kuzenleri, kendilerine vergi dairesinden gelen yazı sonrası korkunç olayı öğrenirken, bir anda milyonluk miras kalmasının şaşkınlığını da yaşıyor...

MİRASÇILARA ULAŞILDI

Bir anda Türkiye'nin gündemine oturan 1770 numaralı mezar ve altından çıkan sır dolu olayla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Filmlere konu olacak vurgunun ardından Erdal Yenisoy'un kuzenleri ile onların çocukları olan 6 mirasçıya ulaşıldı. Sabah'ta yer alan habere göre, merhumun amcasının kızı Sultan Ünal'ın kızı olan Murat Ünal, ölen Erdal Yenisoy'un iktisat mezunu olduğunu, Fransa'da master yaptığını ve İngilizce ile Fransızca bildiğini söyledi.

"HİÇ EVLENMEDİ, KENDİNİ DOĞAYA ADAMIŞTI"

En son Fethiye'de 2017 yılında yüz yüze görüştüklerini anlatan Ünal, şöyle konuştu:

Annem ile telefonla ile yılda bir kez konuşurlardı. Eşi, kardeşi ve çocuğu yoktu. Hiç evlenmedi. Kendini doğaya adamıştı. Vejeteryandı. Sebzelerle beslenir beyaz ekmek yemezdi. Kendi halinde kimseye zararı yoktu.

"ARAZİSİNİ SATACAK BİRİ DEĞİLDİ"

Geçimini rehberlikle ve yoga dersleri vererek sağlıyordu. Ölüdeniz'in sol tarafındaki burunda arazim var demişti. Ancak biz nerede olduğunu nasıl bir arazi olduğunu bilmiyorduk, merak da etmemiştik. Bu arazide doğal yaşam ile ilgili planlarından bahsetmişti. Arazisini satacak biri de değildi. Çünkü hayatı boyunca araziyi paraya dönüştürmemişti.

"VERGİ DAİRESİNDEN GELEN YAZI İLE ÖĞRENDİK"

Ünal, "Muğla Vergi Dairesinden bize yazı ulaşınca hayatını kaybettiğini ve varisi olduğumuzu öğrendik. Ankara'da hayatını kaybettiğini öğrenince mezarlıkları gezdik, mezarını bulamadık. Fethiye'ye gittik yine mezarı yoktu. İsmi kimliği olan bir kişi kimsesizler mezarlığına defnedilmişti. Avukatlarımız aracılığıyla Ankara'ya neden götürüldüğünü, nasıl hayatını kaybettiğinin araştırılması için suç duyurusunda bulunduk" dedi.

"ARSA SATILIR MI?" DİYEREK TEPKİ GÖSTERMİŞ

Yenisoy'un Antalya'da yaşayan 70 yaşındaki kuzeni Yeter Aktaş ise şunları söyledi:

Çok sık görüşmezdik. Yılda bir, iki yılda bir yüz yüze ya da telefon ile konuşurduk. Ben Antalya'da yaşıyorum. Pandemi döneminde yanıma gelmesini istedim. Ancak gelmedi. Çünkü kendisi orada rehberlik yapıp, yoga dersleriyle geçimini sağlıyordu. Bize birden fazla arsasının olduğundan bahsetmişti. Artık yaşlandığı için bir keresinde arsan varsa sat bir ev al demiştim. 'Arsa satılır mı? Toprak satılır mı?' diyerek bana tepki göstermişti. Kendisini doğaya adamıştı. Satılan arazinin içinde bir kulübe de yaşıyordu.

"BU KADAR DEĞERLİ ARAZİSİ OLDUĞUNU BİLMİYODUK"

Doğayla iç içe olmayı seviyordu. Bu kadar değerli bir arazisinin olduğunu da bilmiyorduk. Biz de hayatını kaybedince öğrendik. Kesinlikle arazisini başkasına satacak biri değildi. Organize bir şekilde arazisinin elinden alındığını düşünüyoruz. Anladığımız kadarıyla, çocuklarım ve avukatlarım yaptığı araştırmalarda elinden arazilerini almak için bir şekilde kendisini öldürmüşler. Kendilerini önce Allah'a sonra devlete havale ediyorum. Bizim canımızı yaktılar, başkalarına yapamasınlar.

KAÇIRDILAR, ARAZİSİNİ 20 MİLYON TL GÖSTERİP EL KOYDULAR...

Yenisoy'u Ankara'ya kaçıran çete, 200 milyonluk arazisini tapuda 20 milyon göstererek el koyup satmıştı. Satış karşılığında ise 10 milyon lira Yenisoy'un hesabına aktarıldı. Arazi, 21 Ocak 2021'de Yenisoy'dan noterden vekalet alan Haydar Y. tarafından, Necati E.'nin bir ay önce kurduğu Ankara merkezli şirkete satıldığı öğrenilmişti. Aylarca Ankara'da bir evde zorla tutulan Yenisoy, Kovid-19 olunca hastaneye terk edildi ve burada da 7 Mayıs 2021'de vefat etti.

VERGİ BORCU ÖDEME YAZISIYLA ÖĞRENDİLER

Yenisoy'un kuzenleri ise yaşlı adamın ölümünden, vergi dairesinden Yenisoy'un varisleri olması nedeniyle gönderilen vergi borcu ödemesiyle haberdar oldu. Yaşlı adamın ailesi, cenazenin ise Fethiye'de kimsesizler mezarlığına "1770 numarası"yla defnedildiğini öğrenmişti.

