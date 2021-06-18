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Son Dakika: 18 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

18.06.2021 19:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 59 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 5 bin 575 oldu. İşte 18 Haziran koronavirüs tablosunda son durum...

Son Dakika: 18 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

18 Haziran 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

CAN KAYBI VE VAKA SAYISINDA DÜŞÜŞ

Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 128 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 575 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 497 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 856 oldu, 4 bin 427 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 224 bin 224'e yükseldi.

Test sayısı 58 milyon 123 bin 990'a ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 359 bin 728, vefat sayısı da 49 bin 71 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 50,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

18 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

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17 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (17 Haziran) koronavirüs nedeniyle 62 kişi hayatını kaybetmişti, yeni vaka sayısı ise 5 bin 904 olarak açıklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Sağlık Bakanlığı

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