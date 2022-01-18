Son Dakika: 18 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika haberine göre 18 Ocak 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.
Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Birçok bölgede, kış şartları sebebiyle sağlık kurumlarına ulaşma imkânı olmayan vatandaşlarımız ekiplerimizi davet ediyor ve köylerine, kapılarına kadar giderek aşılarını yapıyoruz. Sağlık kurumlarına kolayca ulaşma ve aşı yaptırma imkânı olanlar lütfen aşılarını ertelemesin." ifadelerini kullandı.
Birçok bölgede, kış şartları sebebiyle sağlık kurumlarına ulaşma imkânı olmayan vatandaşlarımız ekiplerimizi davet ediyor ve köylerine, kapılarına kadar giderek aşılarını yapıyoruz. Sağlık kurumlarına kolayca ulaşma ve aşı yaptırma imkânı olanlar lütfen aşılarını ertelemesin. pic.twitter.com/SaUL4RY3Uo— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 18, 2022
Türkiye'de dün (17 Ocak) koronavirüs nedeniyle 162 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 64 bin 935 olarak açıklanmıştı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum