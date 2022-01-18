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Son Dakika: 18 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

18.01.2022 20:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 18 Ocak Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 157 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 69 bin 658 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Birçok bölgede, kış şartları sebebiyle sağlık kurumlarına ulaşma imkânı olmayan vatandaşlarımız ekiplerimizi davet ediyor ve köylerine, kapılarına kadar giderek aşılarını yapıyoruz. Sağlık kurumlarına kolayca ulaşma ve aşı yaptırma imkânı olanlar lütfen aşılarını ertelemesin." dedi.

Son Dakika: 18 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika haberine göre 18 Ocak 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

"İMKÂNI OLANLAR LÜTFEN AŞILARINI ERTELEMESİN"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Birçok bölgede, kış şartları sebebiyle sağlık kurumlarına ulaşma imkânı olmayan vatandaşlarımız ekiplerimizi davet ediyor ve köylerine, kapılarına kadar giderek aşılarını yapıyoruz. Sağlık kurumlarına kolayca ulaşma ve aşı yaptırma imkânı olanlar lütfen aşılarını ertelemesin." ifadelerini kullandı.

18 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

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17 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (17 Ocak) koronavirüs nedeniyle 162 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 64 bin 935 olarak açıklanmıştı.

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