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Son Dakika: 18 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

18.02.2022 19:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 18 Şubat Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 264 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 87 bin 411 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hastaneye yatışlarda 1 haftada %28 oranında düşüş yaşandı. İstanbul’da vaka sayıları 10 günde %62 oranında azaldı. Diğer illerde de durum benzer seyirde. Vaka sayılarında geçtiğimiz hafta başından itibaren gözlenen düşüş, gelecek iki hafta içinde çok daha önemli hale gelecek." dedi.

Son Dakika: 18 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika haberine göre 18 Şubat 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 463 bin 855 Kovid-19 testi yapıldı, 87 bin 411 kişinin testi pozitif çıktı, 264 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 102 bin 94 oldu.

VAKA SAYILARI NE ZAMAN DÜŞECEK?

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hastaneye yatışlarda 1 haftada %28 oranında düşüş yaşandı. İstanbul’da vaka sayıları 10 günde %62 oranında azaldı. Diğer illerde de durum benzer seyirde. Vaka sayılarında geçtiğimiz hafta başından itibaren gözlenen düşüş, gelecek iki hafta içinde çok daha önemli hale gelecek." ifadelerini kullandı.

18 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

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17 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (17 Şubat) koronavirüs nedeniyle 258 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 92 bin 406 olarak açıklanmıştı.

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