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Son dakika | 18 yıl sonra ilk! Tüm gözler Erdoğan-Özel görüşmesinde: CHP Genel Merkezi önünde Cumhurbaşkanlığı forsu...

11.06.2024 15:58
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra bir ilke imza atarak CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel ile görüşüyor. Özel, Erdoğan'ı genel merkezin önünde karşıladı. Görüşmenin başlangıcından ilk kareler geldi. Öte yandan görüşme öncesi genel merkezdeki hazırlıklar dikkat çekti.

Son dakika | 18 yıl sonra ilk! Tüm gözler Erdoğan-Özel görüşmesinde: CHP Genel Merkezi önünde Cumhurbaşkanlığı forsu...

Son dakika haberi: Türkiye'nin gündeminde uzun süredir merakla beklenen ziyaret için gözler saat 16.00'ye çevrilmişti. CHP Genel Merkezi'nin 12. katında gerçekleşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan-Özgür Özel teması için hazırlıklar tamamlandı. Erdoğan'ın tarihi ziyareti başladı.

ERDOĞAN'DAN TARİHİ ZİYARET

Özgür Özel, Erdoğan'ı genel merkez binası önünde karşıladı.

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BAYRAK GÖNDERE ÇEKİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti öncesi CHP genel merkez binasının önünde Cumhurbaşkanlığı forslu bayrak göndere çekildi.

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Öte yandan oturma düzeni tartışmalarının, görüşme içeriğinin önüne geçmemesine yönelik önlemler alındı. Özel’in 2 Mayıs’ta AK Parti Genel Merkezi’ndeki ziyaretinde, basına servis edilen fotoğraflarda, Erdoğan’ın yanındaki bir koltuğun boş olması kamuoyunda ve sosyal medyada tartışma yaratmış, bu durum CHP yönetimini de rahatsız etmişti.

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Görüşmede Özgür Özel’e, Eski Büyükelçi sıfatıyla Namık Tan eşlik edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da Mustafa Elitaş’ın eşlik etmesi bekleniyor. İlk görüşmede de bu ikim isim liderin yanında yer almıştı.

GÖRÜŞMEDE NELER KONUŞULACAK?

HaberTürk muhabiri Esra Nehir görüşmenin içeriğine ve detaylarına ilişkin kulis bilgilerini şöyle aktardı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP ziyareti öncesinde geniş güvenlik önlemleri alındı ve tüm hazırlıklar tamamlandı. Cumhurbaşkanı geldiği için de Türk Bayrağı’nda cumhurbaşkanlığı forsu bulunan bir bayrak göndere çekildi. Oldukça kalabalık bir basın heyeti olarak bu ziyareti takip edeceğiz.

Elbette detaylar kadar içerik de merak ediliyor 18 sonra gerçekleşecek bu görüşmenin. Yapılan ilk görüşmedeki başlıklarda ilerleme var mı öncelikle bu konu görüşülecek. Sonra da yeni gündem başlıkları ele alınacak. Ekonomi başlığının ele alınmasını bekliyoruz. Emekli aylıkları ve asgari ücretin arttırılması gibi. Tarım ürünlerinin alım ücretleri ile ilgili konu da gündeme gelecek. Çay alım fiyatlarının artırımı gibi.

'SİNAN ATEŞ' DETAYI

Yeni anayasadaki süreç ve yol haritası ile ilgili de konunun gündeme gelmesini bekliyoruz. Bugünün öne çıkmasını beklediğimizi bir önemli konu da Sinan Ateş davası bu konudaki taleplerin de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletilecek."

GÖRÜŞME ÖNCESİ BAHÇELİ'DEN MESAJ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özgür Özel ve Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile yapacağı görüşmeler dikkatle takip edilirken Devlet Bahçeli'den bugün gündem gündem yaratacak bir mesaj gelmişti. Grup toplantısında yaptığı konuşmada; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikili görüşmelerinin çarpıtıldığını ifade eden Bahçeli, "Gerekirse kamuoyunu şeffaf ölçülerde bilgilenmek suretiyle kaynayan dedikodu kazanının basıncını düşürmek alternatif bir yol olarak değerlendirilmeli" demişti.

Yine Bahçeli'nin bugün taktığı yüzük ve rozetteki "Bana Allah yeter" yazısı da dikkatlerden kaçmadı.

Bahçeli’nin yüzüğündeki 'Allah bana yeter' mesajı gündem oldu! Bahçeli’nin yüzüğündeki 'Allah bana yeter' mesajı gündem oldu!
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel Recep Tayyip Erdoğan
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