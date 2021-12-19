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Son Dakika: 19 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı

19.12.2021 19:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 Aralık Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 171 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 16 bin 910 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgının sonuçlarının günlük tablodaki verilerle ölçülemeyeceği bir dönemdeyiz. Hayatın tamamını etkileyen Covid-19’un sağlık dışı etkileri zaten öngörülüyordu. Toplumca bize düşen, bu kritik mücadelenin hayatı savunmak anlamına geldiğini bilip, salgın şartlarını hızla aşmaktır." dedi.

Son Dakika: 19 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika haberine göre 19 Aralık 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

19 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

19 ARALIK

18 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (18 Aralık) koronavirüs nedeniyle 191 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 17 bin 644 olarak açıklanmıştı.

ADDAD


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca
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