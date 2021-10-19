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Son Dakika: 19 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

19.10.2021 20:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 Ekim Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 223 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 30 bin 862 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Zamanı geldiği, hatta üzerinden haftalar geçtiği halde 3. doz aşısını yaptırmamış olan yaklaşık 5 milyon kişi var. Bu grupta olanlardan hastanede yatanlar var. İnaktif aşı tercih edenlerin üçüncü dozu yaptırmalarını ısrarla talep ediyoruz. Üçüncü doz, koruma kalkanı dozudur." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: 19 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

19 Ekim 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 360 bin 849 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 862 kişinin testi pozitif çıktı, 223 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 27 bin 352 oldu.

"YAKLAŞIK 5 MİLYON KİŞİ VAR"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Zamanı geldiği, hatta üzerinden haftalar geçtiği halde 3. doz aşısını yaptırmamış olan yaklaşık 5 milyon kişi var. Bu grupta olanlardan hastanede yatanlar var. İnaktif aşı tercih edenlerin üçüncü dozu yaptırmalarını ısrarla talep ediyoruz. Üçüncü doz, koruma kalkanı dozudur."

19 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

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18 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (18 Ekim) koronavirüs nedeniyle 214 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 29 bin 240 olarak açıklanmıştı.

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