Son Dakika: 19 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

19 Ekim 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 360 bin 849 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 862 kişinin testi pozitif çıktı, 223 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 27 bin 352 oldu.

"YAKLAŞIK 5 MİLYON KİŞİ VAR"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Zamanı geldiği, hatta üzerinden haftalar geçtiği halde 3. doz aşısını yaptırmamış olan yaklaşık 5 milyon kişi var. Bu grupta olanlardan hastanede yatanlar var. İnaktif aşı tercih edenlerin üçüncü dozu yaptırmalarını ısrarla talep ediyoruz. Üçüncü doz, koruma kalkanı dozudur."

Zamanı geldiği, hatta üzerinden haftalar geçtiği halde 3. doz aşısını yaptırmamış olan yaklaşık 5 Milyon kişi var. Bu grupta olanlardan hastanede yatanlar var.

İnaktif aşı tercih edenlerin üçüncü dozu yaptırmalarını ısrarla talep ediyoruz. Üçüncü doz, koruma kalkanı dozudur. pic.twitter.com/50hFkVxTwt — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 19, 2021

19 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

18 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (18 Ekim) koronavirüs nedeniyle 214 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 29 bin 240 olarak açıklanmıştı.





