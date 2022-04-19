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Son dakika: 19 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

19.04.2022 20:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de son 24 saatte 4 bin 217 kişinin koronavirüse yakalandığını 23 kişinin ise hayatını kaybettiğini açıkladı. İşte 19 Nisan koronavirüs tablosu...

Son dakika: 19 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika: Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 23 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 4 bin 217 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

SON 24 SAAT VERİLERİ

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye’nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 19 Nisan’da açıklanan 24 saatlik verilere göre, 4 bin 217 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 23 oldu. Bir günde toplam 162 bin 855 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 16 bin 561 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,42 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,13 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 147 milyon 351 bin 467’e yükseldi.

AŞILAMADA SON DURUM

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,4 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,7 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

19 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı
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