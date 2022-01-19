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Son Dakika: 19 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

19.01.2022 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 19 Ocak Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 176 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 72 bin 615 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son verilere göre, 65 yaş ve üstü, vakaların %8’ini oluşturuyor. Tüm vakalar içinde hastaneye yatış oranı %1,45 iken bu gruptakilerin hastaneye yatış oranı %10’un üzerinde. 65 yaş üstünün riskten kaçınması, yatırılarak tedavi gerektiren bir hastalıktan kendini koruması gerekir." dedi.

Son Dakika: 19 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika haberine göre 19 Ocak 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 412 bin 31 Kovid-19 testi yapıldı, 72 bin 615 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 84 bin 426 oldu.

65 YAŞ ÜSTÜNE UYARI

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son verilere göre, 65 yaş ve üstü, vakaların %8’ini oluşturuyor. Tüm vakalar içinde hastaneye yatış oranı %1,45 iken bu gruptakilerin hastaneye yatış oranı %10’un üzerinde. 65 yaş üstünün riskten kaçınması, yatırılarak tedavi gerektiren bir hastalıktan kendini koruması gerekir." ifadelerini kullandı.

19 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

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18 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (18 Ocak) koronavirüs nedeniyle 157 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 69 bin 658 olarak açıklanmıştı.

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