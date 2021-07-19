Son Dakika: 19 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

19 Temmuz 2021 koronavirüs tablosu açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 226 bin 513 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 667 kişinin testi pozitif çıktı, 50 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Vaka sayıları geçen haftaya kıyasla yaklaşık yüzde 30 oranında artış gösterdi. Bayram telaşı ve neşesi içinde tedbirleri hafife almayın. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durun. Bayrama gölge düşürecek tedbirsizliklerde bulunmayın.
Vaka sayıları geçen haftaya kıyasla yaklaşık %30 oranında artış gösterdi. Bayram telaşı ve neşesi içinde tedbirleri hafife almayın. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durun. Bayrama gölge düşürecek tedbirsizliklerde bulunmayın. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/E6Tm3XLuz3— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 19, 2021
Türkiye'de dün (18 Temmuz) koronavirüs nedeniyle 66 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 7 bin 680 olarak açıklanmıştı.
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