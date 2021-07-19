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Son Dakika: 19 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

19.07.2021 19:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 Temmuz 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 50 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 7 bin 667 oldu. En yüksek aşılama oranına sahip iller ise Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne ve Balıkesir oldu. Bakan Koca, "Vaka sayıları geçen haftaya kıyasla yaklaşık yüzde 30 oranında artış gösterdi. Bayram telaşı ve neşesi içinde tedbirleri hafife almayın. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durun" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: 19 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

19 Temmuz 2021 koronavirüs tablosu açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 226 bin 513 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 667 kişinin testi pozitif çıktı, 50 kişi hayatını kaybetti.

İŞTE 19 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

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BAKAN KOCA: VAKA SAYILARI YÜZDE 30 ARTTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Vaka sayıları geçen haftaya kıyasla yaklaşık yüzde 30 oranında artış gösterdi. Bayram telaşı ve neşesi içinde tedbirleri hafife almayın. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durun. Bayrama gölge düşürecek tedbirsizliklerde bulunmayın.

18 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (18 Temmuz) koronavirüs nedeniyle 66 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 7 bin 680 olarak açıklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca
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