HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: 1915 Çanakkale Köprüsü’nde geri sayım başladı

Son Dakika: 1915 Çanakkale Köprüsü’nde geri sayım başladı

01.01.2022 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 1915 Çanakkale Köprüsü’nde araç geçiş yolunun asfaltlama çalışmaları sürüyor. Çanakkale Boğazı’nı 6 dakikada geçilebilme imkanı sunacak köprü, Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107’nci yıl dönümünün kutlanacağı 18 Mart’ta açılacak. İşte 'Asrın projesi' olarak gösterilen 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi ile ilgili son gelişmeler!

Son Dakika: 1915 Çanakkale Köprüsü’nde geri sayım başladı

Çanakkale Boğazı'nda Avrupa ve Asya kıtalarını ilk kez birbirine bağlayan ve Cumhuriyet'in 100'üncü yılını simgeleyen, 2023 metrelik orta açıklığıyla da 'dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü' unvanını alan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temeli, 18 Mart 2017 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldı.

7fddd18812055987f1614c2d080d972d

5 bine yakın çalışanın 24 saat aralıksız sürdürdüğü çalışmalarla köprü tamamlanma aşamasına geldi. 318 metre yüksekliğiyle Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart tarihini simgeleyen köprünün Gelibolu ve Lapseki yakalarındaki kulelerinin tamamlanmasının ardından ana halatların montajı yapıldı. Son olarak da geçen günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle, araç geçiş yolunda son tabliye bloğunun montajı yapıldı ve Avrupa ile Asya kıtaları köprüyle birbirine bağlanmış oldu. Ardından köprüde kaynak ve izolasyon ile aydınlatma direkleri ve korkulukların montajı yapıldı.

6a313d2178b6d747a9d47d197f0bfd22

680 metrelik Lapseki ve 365 metrelik Gelibolu yaklaşım viyadükleriyle birlikte toplam uzunluğu 4 bin 608 metre olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün araç geçiş yolunda asfaltlama çalışmaları ise devam ediyor. Toplamda 4 bin 608 metrelik yol asfaltlandıktan sonra 1915 Çanakkale köprüsü açılışa hazır hale gelecek.

5b15d336ccb4075525cd6caf80625447

1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı da Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107'nci yıl dönümünün kutlanacağı 18 Mart tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak. Böylece Çanakkale Boğazı 6 dakika gibi kısa sürede kesintisiz geçilebilecek.

330ee6cb544d6542c9ec1ebf08b11f72

2023 METRE ORTA AÇIKLIĞIYLA DÜNYANIN EN UZUNU

1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada ilk olmaya aday. Cumhuriyetin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla köprü 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' unvanına sahip olacak.

4f40014ea02f595c4587847d8df9a013

1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları, kırmızı-beyaz olacak. 318 metrelik yüksekliğiyle Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı tarih olan 3'üncü ayın 18'ini simgeleyen kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak.

3bfaa3a50245a8898807dbfdc0359749

770'er metre kenar açıklıklarla toplam 3 bin 563 metre uzunluğundaki köprü, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle toplam 4 bin 608 metre geçiş uzunluğuna sahip. Gidiş ve geliş yolu 3'er şeritli olan köprü 45,06 metre genişlikte. Köprü tabliyesinin iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları yer alıyor.

c949d337b8bd0a1f868dd73ce1256de7

'Asrın projesi' olarak gösterilen 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli boyutlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa ediliyor.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaşar peynirinde büyük hile! Süt fiyatları artınca bakın ne yaptılarKaşar peynirinde büyük hile! Süt fiyatları artınca bakın ne yaptılar
Taliban'dan yeni yasak! Buna da savaş açtılar: Kafaları kesilecekTaliban'dan yeni yasak! Buna da savaş açtılar: Kafaları kesilecek
Korkutan 'Omicron' uyarısı: Yılbaşından itibaren artacakKorkutan 'Omicron' uyarısı: Yılbaşından itibaren artacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekli için kritik tarih 3 Ocak! Rekor zam…

Memur ve emekli için kritik tarih 3 Ocak! Rekor zam…

İşte 2022'de uygulanacak olan vergi, ceza ve harç ücretleri

İşte 2022'de uygulanacak olan vergi, ceza ve harç ücretleri

Yeni yılın ilk dakikalarında kahreden haber: 7 kişiden kurtulan olmadı

Yeni yılın ilk dakikalarında kahreden haber: 7 kişiden kurtulan olmadı

Bulgar turistler akın etmişti! Edirne esnafı isyan etti "Dolarlar sahte çıktı"

Bulgar turistler akın etmişti! Edirne esnafı isyan etti "Dolarlar sahte çıktı"

Büyük ikramiye hangi illere çıktı?

Büyük ikramiye hangi illere çıktı?

TC kimlik numaralarıyla ilgili flaş karar!

TC kimlik numaralarıyla ilgili flaş karar!

İlginizi Çekebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.