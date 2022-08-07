SON DAKİKA: 2.5 yaşındaki Müslüme'nin öldürülmeden önce cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı! Mide bulandıran detay: Pişkince 'Hep öperdim' dedi

2.5 yaşındaki Müslüme Yağal cinayetinden son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Korkunç olayın ardındaki detaylar herkesi hüzne boğdu. 2.5 yaşındaki Müslüme'nin öldürülmeden önce cinsel istismara uğradığı tespit edildi. DNA raporunda Müslüme'nin 14 yaşındaki ablasının babası çıkan dede Hasan Yağal ifadesinde 'Torunumu her gördüğüm yerde öperim' dedi.

SON DAKİKA: TALİHSİZ MÜSLÜME ÖLDÜRÜLMEDEN ÖNCE CİNSEL İSTİSMARA UĞRAMIŞ!

10 Kasım 2021'de Mersin'in Gülnar ilçesinde ortadan kaybolan Müslüme'nin cansız bedeni 9 gün sonra ortaya çıkmıştı. Kaybolduğu yerden 7 km ötede bulunan Müslüme'nin cinsel istismara uğradığı tespit edildi.

MÜSLÜME'NİN ABLASININ BABASI, DEDE HASAN YAĞAL ÇIKTI

DNA raporuna göre 70 yaşındaki Hasan Yağal, torununun babası çıktı. Hasan Yağal'ın geliniyle birlikte olduğu ifade edildi. Müslüme'nin boynunda da Hasan Yağal'ın DNA'sı bulundu. Hasan Yağal kendini böyle savundu: 'Her gördüğümde Müslüme'yi yüzünden öperim. Boynundan DNA çıkması normal. Bundan cinsel bir eylem olduğu çıkmaz'

RAPOR DEDEYİ YALANLADI: 'BASİT BİR ÖPME DEĞİL'

Cumhuriyet'in haberine göre raporda şu ifadeler yer aldı. 'Şüphelinin savunmasında belirttiği gibi basit bir öpme olarak değerlendirilemeyeceği; şüpheli ile maktulenin yoğun bir temas yaşadığına dair gösterge niteliğinde… Delillere göre maktulenin nitelikli cinsel istismar eylemine maruz kalıp öldürüldüğü kanaatine ulaşıldı.'

ANNE KİMSEDEN ŞİKAYETÇİ OLMAMIŞTI!

Müslüme'nin annesi Sevgi Yağal, duruşmada kızının ölümüyle ilgili olarak kimseden şikayetçi olmamıştı. Hasan Yağal ile ilişkisi olup olmadığı sorulunca afallayan Sevgi Yağal; 'Raporu bilemem belki akrabalıktandır' yanıtını verdi.



