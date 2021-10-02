Son Dakika: 2 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

2 Ekim 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 352 bin 162 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 973 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 22 bin 110 oldu.

"KIŞ ŞARTLARINDA SALGINLA MÜCADELE BİRAZ DAHA ZOR"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Yeni vaka sayımız 27.973. Can kaybımız 203. Sonbahar, kış şartlarında salgınla mücadele biraz daha zor. Kapalı ortamlarda geçen zaman ve temas artıyor. Maske kullanımı fazlasıyla önem kazanmış durumda. Hastalığın solunum yoluyla bulaştığını unutmayalım. Aşılarımızı yaptıralım." ifadelerini kullandı.

Yeni vaka sayımız 27.973. Can kaybımız 203. Sonbahar, kış şartlarında salgınla mücadele biraz daha zor. Kapalı ortamlarda geçen zaman ve temas artıyor. Maske kullanımı fazlasıyla önem kazanmış durumda. Hastalığın solunum yoluyla bulaştığını unutmayalım. Aşılarımızı yaptıralım. pic.twitter.com/KZNq3rdjN4 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 2, 2021

2 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

1 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (1 Ekim) koronavirüs nedeniyle 210 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 28 bin 873 olarak açıklanmıştı.





