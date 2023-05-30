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  4. Son dakika | 2 ittifaktan da birer partinin adını verip yeşil ışık yaktı! Ümit Özdağ'dan önümüzdeki seçimlere dair çarpıcı çıkış: 'Üçümüz aynı adayı destekleyebiliriz'

Son dakika | 2 ittifaktan da birer partinin adını verip yeşil ışık yaktı! Ümit Özdağ'dan önümüzdeki seçimlere dair çarpıcı çıkış: 'Üçümüz aynı adayı destekleyebiliriz'

30.05.2023 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimine gidilen son düzlükte Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, bu kez de önümüzdeki yerel seçimler için gündemi hareketlendirecek bir açıklamaya imza attı. Geçtiğimiz seçimler için Millet İttifakı'na da Cumhur İttifakı'na da 'milliyetçilik' eleştirisinde bulunan Özdağ, önümüzdeki süreçte her 2 ittifaktan da birer partinin adını vererek iş birliğine yeşil ışık yaktı.

Son dakika | 2 ittifaktan da birer partinin adını verip yeşil ışık yaktı! Ümit Özdağ'dan önümüzdeki seçimlere dair çarpıcı çıkış: 'Üçümüz aynı adayı destekleyebiliriz'

Son dakika haberi: 2. tur seçimlerine gidilirken yaptığı çıkışlarla gündem yaratan Zafer Parti lideri Ümit Özdağ, canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ümit Özdağ, 2024'te gerçekleşecek yerel seçimlerde İYİ Parti ve MHP'nin adını vererek "üçünün bir arada aynı adayı desteklemesinin" mümkün olduğunu belirtirken "Hiç kolay değil ama düşünülebilir tabii" mesajını verdi.

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"İYİ PARTİ'NİN DURUŞU İLE MİLLİYETÇİLİK YAPMAK MÜMKÜN DEĞİLDİ"

Özdağ'ın Halk TV'deki açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

"Cumhur İttifakı’nın içerisinde milliyetçilik yapamazsınız. Millet İttifakı’nın da içinde İYİ Parti’nin duruşu ile milliyetçilik yapmak mümkün değildi. Peki milliyetçiliğin yükselmesine siyasette belirleyici olmasına seçim sonuçlarını belirlemesine ne yol açmıştır, Zafer Partisi’nin verdiği mücadele yol açmıştır. Eğer bugün bir milliyetçilik tartışması varsa bu Zafer Partisi ekseninde yapılacak bir tartışma bir milliyetçilik tartışmasıdır bu durum çok net.

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YEREL SEÇİMLER İÇİN ÇOK KONUŞULACAK SÖZLER!

Ha şimdi bundan sonra böyle bir gelişme olabilir mi? Yerel seçimlerde böyle bir gelişme olabilir mi? Olabilir tabi. Bunu bugünden bilmek mümkün değil, yerel seçimlerin kendilerine yönelik dinamikleri var. Daha somut konuşayım; yerel seçimlerde diyelim ki ‘x’ ilçesinde İYİ Parti, Zafer Partisi’ne gelip veya Zafer Partisi İYİ Parti’ye gidip 'Burada şöyle bir aday var, ikimiz de bu adayı destekleyelim' diyebilir, bu olabilir.

"MHP İLE DE OLABİLİR"

Ya da aynı şey MHP ile olabilir mi? Bilmiyorum, olabilir. Üçünün bir arada aynı adayı desteklemesi, mesela Adana’da üç partinin birlikte aday çıkartması... Bilmiyorum hiç kolay değil çünkü. Bir de Millet ve Cumhur İttifakları var. Ama düşünülebilir tabii bu. Bizim için esas mesele şudur, biz geleceğin partisiyiz. Gençliğin partisiyiz. Gençlerin ön yargıları yok gençler sosyal medya üzerinden bilgiye çok açıklar ve mevcut statükonun partileri ile çok fazla mesafe alamayacaklarına inanıyorlar. Dünyayı da okudukları için Zafer Partisi’nin politikalarını desteklediklerini görüyoruz ve biz mücadeleye kaldığımız yerden devam ediyoruz."

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