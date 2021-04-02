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Son Dakika: 2 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

02.04.2021 19:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 179 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 42 bin 308 oldu. İşte 2 Nisan koronavirüs tablosunda son durum...

Son Dakika: 2 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

2 Nisan 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 179 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 42 bin 308 oldu.

24 bin 419 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 3 milyon 59 bin 462'ye yükseldi.

Toplam test sayısı 39 milyon 70 bin 763'e ulaştı. Toplam vaka sayısı 3 milyon 400 bin 296, vefat sayısı 31 bin 892, ağır hasta sayısı 2182 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 54,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,1, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayıtlara geçti.

2 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

2 NİSAN

1 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (1 Nisan) koronavirüs nedeniyle 176 kişi hayatını kaybetmişti, yeni vaka sayısı ise 40 bin 806 olarak açıklanmıştı.

1 nisan


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