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Son dakika: 2 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! İşte can kaybı ve vaka sayısında son durum

02.04.2022 19:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 2 Nisan Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 41 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 11 bin 783 oldu. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son dakika: 2 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! İşte can kaybı ve vaka sayısında son durum

Son dakika haberine göre 2 Nisan 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

2 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

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1 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (1 Nisan) koronavirüs nedeniyle 45 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 13 bin 367 olarak açıklanmıştı.

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