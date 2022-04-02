Son dakika: 2 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! İşte can kaybı ve vaka sayısında son durum

Son dakika haberine göre 2 Nisan 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

2 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

1 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (1 Nisan) koronavirüs nedeniyle 45 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 13 bin 367 olarak açıklanmıştı.





