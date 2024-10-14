Son dakika | 2 yılın altında hapis cezası alan suçlular da cezaevine girecek! Bakan Tunç: Kamuoyunda büyük rahatsızlık var

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç gazetecilerin sorularını yanıtladı. Son günlerde suçlularla ilgili infialin artmasıyla ilgili konuşan Bakan Tunç, "Cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik birtakım düzenlemelerimiz olacak" mesajını verdi. Bakan Tunç, 'iyi hal indirimi' ve 'denetimli serbestlik' uygulamalarının da yeniden değerlendirildiğini belirtti. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Anayasa'nın 3. maddesi hakkında yaptığı çıkışla ilgili tartışmalara kapıyı kapatan Tunç, Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmadaki son duruma ilişkin önemli detaylar verdi.

"9. YARGI PAKETİ'NDE YARGIYI HIZLANDIRMAYA YÖNELİK HUSUSLAR VAR"

Bakan Tunç'un açıklamalarından öne çıkan mesajlar şöyle:

Ceza infaz sistemimizin caydırıcı olması gerekiyor.

Yargı Paketi TBMM'nin gündeminde, Adalet Komisyonu'ndan geçti. Genel Kurul'da görüşülmeye başlayacak. 9. Yargı Paketi'nde yargıyı hızlandırmaya yönelik, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin geliştirilmesiyle ilgili, suç ve suçluyla mücadele konusunda bazı hususlar var. 10. Yargı Paketi'yle ilgili taslak çalışmamızı da tamamlamıştık. Kanun teklifi önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığına sunulacak.



"2 YILIN ALTINDA CEZA ALANLAR DA CEZAEVİNE GİRECEK"

Cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik birtakım düzenlemelerimiz olacak. Özellikle 2 yılın altındaki suçların yatarının olmaması kamuoyunda büyük rahatsızlığa neden oluyor. 2 yılın altında bir ceza alan, cezaevinde hiç yatmamış oluyor. 1 yıllık denetimli serbestlikten yararlanabilmesi için belli süre cezaevinde kalmasını önerdik. Milletvekillerimiz bunu değerlendiriyor. 1 ay mı olur, ne kadar olur, milletvekillerimizin takdirinde.

"İYİ HAL VE DENETİMLİ SERBESTLİĞİ DEĞERLENDİRİYORUZ"

Koşullu salıverme ve iyi hal indirimiyle ilgili eleştiriler, rahatsızlıklar var. İyi halle ilgili konuyu değerlendiriyoruz. Özellikle kasten öldürme, kasten yaralama gibi suçlar bakımından hem denetimli serbestliğin uygulanıp uygulanmayacağı hem de iyi hal indirimiyle ilgili düzenlemelerimiz olacak.

NARİN GÜRAN CİNAYETİNDE SON DURUM: ÖNEMLİ DELİLLERE ULAŞILDI

Narin evladımızla ilgili soruşturma devam ediyor. Yaklaşık 250’ye yakın kişinin ifadesi alındı. Teknik çalışmaların son aşamasına gelinmiş durumda. Çok önemli delillere ulaşıldı. Kimsenin şüphesi olmasın, Narin evladımızın katilleri yargı önünde hesap verecek. İddianame süreci hazırlığı başlamış durumda. Daraltılmış baz çakışmalarında kimin, hangi dakikada, nerede olduğu, kimin hangi evde kimlerle beraber olduğu tek tek belirlenmiş durumda. Herkesin oda oda nerede olduğu o baz kayıtlarında belli.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır