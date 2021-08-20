Son Dakika: 20 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

20 Ağustos 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 293 bin 252 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 918 kişinin testi pozitif çıktı, 204 kişi hayatını kaybetti. İyileşen sayısı ise 15 bin 561 oldu.

AŞILAMA VERİLERİ

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 73,52, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 56,05 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 45 milyon 636 bin 614'ü birinci doz, 34 milyon 791 bin 602'si ikinci doz, 7 milyon 529 bin 404'ü üçüncü doz olmak üzere 88 milyon 59 bin 440'e yükseldi. Böylece Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 863 bin 866 aşı uygulandı.

AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA VAR

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Tekirdağ, Eskişehir ve Yalova oldu.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Gümüşhane, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır ve Bayburt olarak sıralandı.

"KAYIPLARIMIZ VAR"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kayıplarımız var. Salgın hastalık bizi sevdiklerimizden zamansız ayırıyor. Dikkatli ve tedbirli olmalıyız. Aşı ile başaracağız." dedi.

Kayıplarımız var. Salgın hastalık bizi sevdiklerimizden zamansız ayırıyor. Dikkatli ve tedbirli olmalıyız. Aşı ile başaracağız. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/a2EOUmGfAG — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 20, 2021

20 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

19 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (19 Ağustos) koronavirüs nedeniyle 216 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 19 bin 320 olarak açıklanmıştı.



