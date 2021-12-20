Son Dakika: 20 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika haberine göre 20 Aralık 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 176 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 762 kişinin testi pozitif çıktı, 171 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 24 bin 497 oldu.

AŞILAMA VERİLERİ

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,49, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,32 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı, 124 milyon 912 bin 525 doza yükseldi.

İLLERE GÖRE AŞILAMA

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak, Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

20 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

19 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (18 Aralık) koronavirüs nedeniyle 171 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 16 bin 910 olarak açıklanmıştı.

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bakanlığımız, belirlenmiş aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçmiş olan vatandaşlarımızı hatırlatma dozunu yaptırmaları için telefon mesajıyla doğrudan bilgilendirmektedir. hatırlatma dozu zamanı gelenler aşılarını hemen yaptırsınlar. Vaktinde yapılan aşı daha çok korur" ifadelerini kullandı.

Bakanlığımız, belirlenmiş aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçmiş olan vatandaşlarımızı hatırlatma dozunu yaptırmaları için telefon mesajıyla doğrudan bilgilendirmektedir. HATIRLATMA DOZU zamanı gelenler aşılarını hemen yaptırsınlar. VAKTİNDE YAPILAN AŞI DAHA ÇOK KORUR. pic.twitter.com/mqT95vUm5B — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 20, 2021



