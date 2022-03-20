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Son dakika: 20 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

20.03.2022 19:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 20 Mart Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 85 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 13 bin 81 oldu. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son dakika: 20 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika haberine göre 20 Mart 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 262 bin 116 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 81 kişinin testi pozitif çıktı, 85 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 14 bin 263 oldu.

AŞILAMA VERİLERİ

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,27 birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,04 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 446 bin 575 doza yükseldi.

İLLERE GÖRE AŞILAMA

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

20 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

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19 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (19 Mart) koronavirüs nedeniyle 105 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 17 bin 328 olarak açıklanmıştı.

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koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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