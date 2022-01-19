Son Dakika: 20 Ocak Perşembe (yarın) hangi illerde okullar tatil? Peş peşe duyurdular! Birçok ilde eğitime kar engeli

Son dakika haberi: Şiddetli kar yağışı tüm yurtta etkili olmaya devam ederken yaşamı da olumsuz etkiliyor. Bu nedenle pek çok ilden arka arkaya eğitime ara verildiği haberleri gelmeye devam ediyor. Meteorolojinin uyarılarının ardından öğrenci ve veliler ise 20 Ocak Perşembe günü okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Açıklamalar ile peş peşe geliyor. Peki, 20 Ocak Perşembe günü (yarın) hangi illerde okullar tatil olacak? İşte detaylar...

KARAMAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Karaman'da kar yağışı sebebiyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi. Karaman Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları sebebiyle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlan, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile özel eğitim kurslarında, eğitime 20 Ocak Perşembe günü ara verildiğini belirtti.

Açıklamada Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı özel kreşler ve Gündüz Bakım Evlerinin de 1 gün süre ile tatil edildiği aktarıldı.

OSMANİYE'DE EĞİTİME KAR ENGELİ

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde buzlanma ve don tehlikesine karşı taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası buzlanma ve don tehlikesine karşı ilçe genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle ilçemiz genelinde sadece taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için 20.01.2022 günü yüz yüze eğitim ve öğretime (1) gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir” denildi.

SAKARYA'DA KAR TATİLİ

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime yarın ara verildiğini bildirdi. Vali Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meteorolojik verilere göre, yer yer devam eden kar yağışı ve beklenen aşırı buzlanma nedeniyle il genelinde eğitim-öğretime 20 Ocak'ta ara verilmesinin kararlaştırıldığını belirtti. Kaldırım, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağını kaydetti.

ADIYAMAN'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Adıyaman'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin 20 Ocak Perşembe günü tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı ifade edildi.

RİZE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Rize'de devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın da ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde kar yağışının devam ettiği belirtildi.

İl genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 20 Ocak'ta eğitim-öğretime ara verildiği aktarılan açıklamada, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Rize Valisi Kemal Çeber ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Güzel Rize'min canım atmacaları, hızlıca mesajlarınıza baktım ve kurum görüşlerini de aldım. Bu kez müdürler de itiraz etmedi. Atmacalarımın, müdürlerimin ve kaymakamlarımın ortak kararı ile yarın da tatil (Abdüssamet ve Sema hariç, onlar kendisini bilir.) Hayırlı olsun." ifadesini kullandı. Kentte kar yağışı nedeniyle bugün eğitim yapılamamıştı.

SİNOP'TA EĞİTİME BİR GÜN ARA

Sinop'ta kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelindeki tüm okullarda yarın eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde kar yağışının aralıklarla devam ettiği aktarıldı.

Meteorolojik verilere göre bölgede olumsuz hava koşullarının sürdüğü vurgulanan açıklamada, yapılan değerlendirmelerin ardından il genelindeki okullarda 20 Ocak Perşembe günü eğitime bir gün ara verilmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.

BİNGÖL'DE KAR TATİLİ

Bingöl'de yoğun kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ve tüm ilçelerde resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumlarında, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel kreş ve gündüz bakımevlerinde yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Kentte okullar kar yağışı nedeniyle bugün de tatil edilmişti.

ŞANLIURFA'DA OKULLARIN DURUMU

Şanlıurfa'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin 20 Ocak Perşembe günü tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı ifade edildi.

BOLU'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Bolu Valisi Ahmet Ümit, olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime yarın ara verildiğini bildirdi.

Ümit, yaptığı yazılı açıklamada, devam eden olumsuz hava şartları sebebiyle 20 Ocak'ta kent genelinde resmi ve özel okul öncesi, ilk, orta, lise, rehabilitasyon ve halk eğitim merkezi kurumlarındaki eğitim-öğretim faaliyetlerine bir gün ara verilmesinin kararlaştırıldığını belirtti.

Vali Ümit, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılmasına karar verildiğini kaydetti.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin 20 Ocak Perşembe günü tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı ifade edilerek, vatandaşlardan buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar ile çığ tehlikesine karşı dikkatli olmaları istendi.

BİLECİK

Bilecik il genelinde yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime bir gün daha ara verildi. Bilecik’te yoğun kar yağışı devam ederken olumsuz hava koşulları nedeniyle okullara bir gün daha ara verildi. Bilecik Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İlimizde devam eden kar yağışı nedeniyle il genelinde 20 Ocak 2021 tarihinde okulların bir gün tatil edilmesine, ayrıca hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılmasına karar verilmiştir.”

BİTLİS

Bitlis ve ilçelerinde yoğun kar ve tipi nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Kent genelindeki tüm eğitim kurumlarında 20 Ocak Perşembe günü eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacakları kaydedildi.

MARDİN

Mardin'de etkili olan kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Vali Mahmut Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okulların yarın tatil edildiğini belirtti.

Demirtaş, engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli sayılacağını aktardı.



