Son dakika! 2011'deki KPSS ile ilgili soruşturmada çok sayıda gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca; 2011 yılı KPSS’de FETÖ üyelerinin sınav öncesinde sınav sorularına erişerek örgüt mensuplarına dağıttığının tespiti üzerine, 59’u aktif görevde olmak üzere toplam 121 FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu hakkında Ankara merkezli 29 ilde 15/11/2019 tarihi itibariyle gözaltı emri verilmiş olup, şu ana kadar 45 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam edildiği bildirildi.

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