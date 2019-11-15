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Son dakika! 2011'deki KPSS ile ilgili soruşturmada çok sayıda gözaltı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 08:29 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre 2011 yılı KPSS sorularının örgüt üyeleriyle paylaşıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada aralarında 59'u aktif görevde olan 121 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Son dakika! 2011'deki KPSS ile ilgili soruşturmada çok sayıda gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca; 2011 yılı KPSS’de FETÖ üyelerinin sınav öncesinde sınav sorularına erişerek örgüt mensuplarına dağıttığının tespiti üzerine, 59’u aktif görevde olmak üzere toplam 121 FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu hakkında Ankara merkezli 29 ilde 15/11/2019 tarihi itibariyle gözaltı emri verilmiş olup, şu ana kadar 45 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam edildiği bildirildi.

Ayrıntılar gelecek...

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